Γιατί σε κάποιους αρκούν τέσσερις έως έξι ώρες ύπνου; Οι ειδικοί εξηγούν
Γιατί σε κάποιους αρκούν τέσσερις έως έξι ώρες ύπνου; Οι ειδικοί εξηγούν
Ξυπνούν ξεκούραστοι και δεν χρειάζονται καφέ για να κρατηθούν όρθιοι - Τι τους ξεχωρίζει και γιατί το «δεν νυστάζω» μπορεί να μας ξεγελά
Πέντε ώρες ύπνου αρκούν στον Μπραντ Τζόνσον για να ξυπνήσει ξεκούραστος. Ακόμη και ύστερα από ένα εξαντλητικό ταξίδι, ο 70χρονος από τη Γιούτα σπάνια κοιμάται πάνω από έξι ώρες. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ περισσότερο από τέσσερις ή πέντε ώρες και αισθάνομαι εξαιρετικά» αναφέρει.
Ο Τζόνσον φαίνεται να ανήκει στους λεγόμενους «natural short sleepers»: ανθρώπους με εκ φύσεως μικρότερη ανάγκη για ύπνο. Η περίπτωσή τους ενδιαφέρει τους επιστήμονες επειδή μπορεί να φωτίσει ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: πώς καθορίζει ο εγκέφαλος πόση ξεκούραση χρειάζεται;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Τζόνσον φαίνεται να ανήκει στους λεγόμενους «natural short sleepers»: ανθρώπους με εκ φύσεως μικρότερη ανάγκη για ύπνο. Η περίπτωσή τους ενδιαφέρει τους επιστήμονες επειδή μπορεί να φωτίσει ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: πώς καθορίζει ο εγκέφαλος πόση ξεκούραση χρειάζεται;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα