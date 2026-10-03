Γιατί σε κάποιους αρκούν τέσσερις έως έξι ώρες ύπνου; Οι ειδικοί εξηγούν
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Γιατί σε κάποιους αρκούν τέσσερις έως έξι ώρες ύπνου; Οι ειδικοί εξηγούν

Ξυπνούν ξεκούραστοι και δεν χρειάζονται καφέ για να κρατηθούν όρθιοι - Τι τους ξεχωρίζει και γιατί το «δεν νυστάζω» μπορεί να μας ξεγελά

Γιατί σε κάποιους αρκούν τέσσερις έως έξι ώρες ύπνου; Οι ειδικοί εξηγούν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Πέντε ώρες ύπνου αρκούν στον Μπραντ Τζόνσον για να ξυπνήσει ξεκούραστος. Ακόμη και ύστερα από ένα εξαντλητικό ταξίδι, ο 70χρονος από τη Γιούτα σπάνια κοιμάται πάνω από έξι ώρες. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ περισσότερο από τέσσερις ή πέντε ώρες και αισθάνομαι εξαιρετικά» αναφέρει.

Ο Τζόνσον φαίνεται να ανήκει στους λεγόμενους «natural short sleepers»: ανθρώπους με εκ φύσεως μικρότερη ανάγκη για ύπνο. Η περίπτωσή τους ενδιαφέρει τους επιστήμονες επειδή μπορεί να φωτίσει ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: πώς καθορίζει ο εγκέφαλος πόση ξεκούραση χρειάζεται;

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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