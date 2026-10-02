Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν σφίγγουμε τους κοιλιακούς – Η αντίδραση των 0,1 δευτερολέπτων
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν σφίγγουμε τους κοιλιακούς – Η αντίδραση των 0,1 δευτερολέπτων
Τι κοινό μπορεί να έχουν η άσκηση, το περπάτημα και ο βήχας με την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο; Νέα έρευνα στρέφει το ενδιαφέρον στους κοιλιακούς μύες και στον τρόπο με τον οποίο το σώμα «επικοινωνεί» μηχανικά με τον εγκέφαλο
Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει έναν απρόσμενο και ενδιαφέροντα ρόλο των κοιλιακών μυών: Εκτός του ότι στηρίζουν το σώμα και συμμετέχουν στην κίνηση, οι συσπάσεις τους φαίνεται ότι μπορούν να μεταβάλλουν στιγμιαία τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια από ερευνητές του Penn State και τα σχετικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.
Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όταν ενεργοποιούνται οι κοιλιακοί -όπως συμβαίνει κατά την κίνηση, την άσκηση ή ακόμη και τον βήχα- αλλάζει η πίεση στα αγγεία που επικοινωνούν με τον εγκέφαλο μέσω της σπονδυλικής στήλης. Σχεδόν αμέσως, ορισμένες μεγάλες φλέβες του εγκεφάλου συστέλλονται και η ροή του αίματος μεταβάλλεται προσωρινά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όταν ενεργοποιούνται οι κοιλιακοί -όπως συμβαίνει κατά την κίνηση, την άσκηση ή ακόμη και τον βήχα- αλλάζει η πίεση στα αγγεία που επικοινωνούν με τον εγκέφαλο μέσω της σπονδυλικής στήλης. Σχεδόν αμέσως, ορισμένες μεγάλες φλέβες του εγκεφάλου συστέλλονται και η ροή του αίματος μεταβάλλεται προσωρινά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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