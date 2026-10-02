Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν σφίγγουμε τους κοιλιακούς – Η αντίδραση των 0,1 δευτερολέπτων

Τι κοινό μπορεί να έχουν η άσκηση, το περπάτημα και ο βήχας με την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο; Νέα έρευνα στρέφει το ενδιαφέρον στους κοιλιακούς μύες και στον τρόπο με τον οποίο το σώμα «επικοινωνεί» μηχανικά με τον εγκέφαλο