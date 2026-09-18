6 λόγοι που τα ιατρικά ραντεβού μας αγχώνουν πολύ – Τι φοβόμαστε περισσότερο
YGEIAMOU.GR
Άγχος Ιατρικό Ραντεβού

6 λόγοι που τα ιατρικά ραντεβού μας αγχώνουν πολύ – Τι φοβόμαστε περισσότερο

Γιατί ένα ιατρικό ραντεβού μπορεί να μας προκαλεί τόσο άγχος; Μια ψυχολόγος αναλύει τις 6 αιτίες, καθώς και τι μπορεί να μας βοηθήσει να το μετριάσουμε

6 λόγοι που τα ιατρικά ραντεβού μας αγχώνουν πολύ – Τι φοβόμαστε περισσότερο
ygeiamou.gr team
Ένα ιατρικό ραντεβού, ακόμη και όταν είναι προγραμματισμένο και απολύτως αναγκαίο, μπορεί να συνοδεύεται από έντονο άγχος πολύ πριν φτάσουμε στην πόρτα του ιατρείου. Το συναίσθημα μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονο για τους ανθρώπους που ζουν με ένα χρόνιο νόσημα και έχουν συχνή επαφή με γιατρούς, εξετάσεις και θεραπείες.

Η Talia Cohen, Ph.D., εκπαιδευτικός και συγγραφέας με διδακτορικό στην κλινική ψυχολογία, η οποία ζει και η ίδια με χρόνια νόσο εξηγεί στο Psychology Today έξι παράγοντες που μπορούν να βρίσκονται πίσω από το άγχος ενός ιατρικού ραντεβού. Το πρώτο που χρειάζεται να γνωρίζουμε, όπως επισημαίνει, είναι ότι αυτή η αντίδραση δεν εμφανίζεται χωρίς λόγο.

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ygeiamou.gr team
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