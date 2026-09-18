6 λόγοι που τα ιατρικά ραντεβού μας αγχώνουν πολύ – Τι φοβόμαστε περισσότερο

Γιατί ένα ιατρικό ραντεβού μπορεί να μας προκαλεί τόσο άγχος; Μια ψυχολόγος αναλύει τις 6 αιτίες, καθώς και τι μπορεί να μας βοηθήσει να το μετριάσουμε