6 λόγοι που τα ιατρικά ραντεβού μας αγχώνουν πολύ – Τι φοβόμαστε περισσότερο
6 λόγοι που τα ιατρικά ραντεβού μας αγχώνουν πολύ – Τι φοβόμαστε περισσότερο
Γιατί ένα ιατρικό ραντεβού μπορεί να μας προκαλεί τόσο άγχος; Μια ψυχολόγος αναλύει τις 6 αιτίες, καθώς και τι μπορεί να μας βοηθήσει να το μετριάσουμε
Ένα ιατρικό ραντεβού, ακόμη και όταν είναι προγραμματισμένο και απολύτως αναγκαίο, μπορεί να συνοδεύεται από έντονο άγχος πολύ πριν φτάσουμε στην πόρτα του ιατρείου. Το συναίσθημα μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονο για τους ανθρώπους που ζουν με ένα χρόνιο νόσημα και έχουν συχνή επαφή με γιατρούς, εξετάσεις και θεραπείες.
Η Talia Cohen, Ph.D., εκπαιδευτικός και συγγραφέας με διδακτορικό στην κλινική ψυχολογία, η οποία ζει και η ίδια με χρόνια νόσο εξηγεί στο Psychology Today έξι παράγοντες που μπορούν να βρίσκονται πίσω από το άγχος ενός ιατρικού ραντεβού. Το πρώτο που χρειάζεται να γνωρίζουμε, όπως επισημαίνει, είναι ότι αυτή η αντίδραση δεν εμφανίζεται χωρίς λόγο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Talia Cohen, Ph.D., εκπαιδευτικός και συγγραφέας με διδακτορικό στην κλινική ψυχολογία, η οποία ζει και η ίδια με χρόνια νόσο εξηγεί στο Psychology Today έξι παράγοντες που μπορούν να βρίσκονται πίσω από το άγχος ενός ιατρικού ραντεβού. Το πρώτο που χρειάζεται να γνωρίζουμε, όπως επισημαίνει, είναι ότι αυτή η αντίδραση δεν εμφανίζεται χωρίς λόγο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα