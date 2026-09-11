Τι είναι η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και ποιους αφορά – Τι καλύπτει
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Επιχειρήσεις Ιδιωτική ασφάλιση Περιβάλλον Ρύπανση

Τι είναι η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και ποιους αφορά – Τι καλύπτει

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» καθιστά την ασφαλιστική κάλυψη απαραίτητη για επιχειρήσεις με δραστηριότητες που ενέχουν περιβαλλοντικό κίνδυνο

Τι είναι η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και ποιους αφορά – Τι καλύπτει
Γιάννης Βερμισσώ
Ένας μεγάλος τομέας στον οποίο έχει δραστική παρουσία η ιδιωτική ασφάλιση είναι η «προστασία του περιβάλλοντος», καθώς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, «ο ρυπαίνων πληρώνει», κάτι που καθιστά την ασφάλιση αναγκαία.

Πράγματι, ο ρόλος της ασφάλισης σε αυτό το πεδίο είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αναλαμβάνει να καλύψει άμεσα αυτούς που θα προκαλέσουν ρύπανση ή άλλη ζημιά στο περιβάλλον και ταυτόχρονα να συντελέσει στην αποκατάσταση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αυτού που προκλήθηκε.

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Γιάννης Βερμισσώ
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