Η σπάνια νόσος που μπορεί να κρύβουν οι επίμονοι μυικοί πόνοι – Μία καθηγήτρια ενδοκρινολογίας μιλά για την υποφωσφατασία
YGEIAMOU.GR
Ενδοκρινολογία Εύα Κασσή Μυϊκοί πόνοι Μυοσκελετικοί πόνοι Οστεοπόρωση

Η σπάνια νόσος που μπορεί να κρύβουν οι επίμονοι μυικοί πόνοι – Μία καθηγήτρια ενδοκρινολογίας μιλά για την υποφωσφατασία

Η υποφωσφατασία μπορεί να παραμένει αδιάγνωστη για χρόνια και να μιμείται συχνότερες παθήσεις – H κυρία Εύα Κασσή, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, εξηγεί

Η σπάνια νόσος που μπορεί να κρύβουν οι επίμονοι μυικοί πόνοι – Μία καθηγήτρια ενδοκρινολογίας μιλά για την υποφωσφατασία
ygeiamou.gr team
Οι μυϊκοί και μυοσκελετικοί πόνοι είναι ένα συχνό σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε πολλές και διαφορετικές αιτίες – από την υπερκόπωση και τις μυοσκελετικές παθήσεις έως τις ρευματολογικές και μεταβολικές διαταραχές. Υπάρχει, όμως, και μια κληρονομική νόσος που συχνά περνά απαρατήρητη, ιδιαίτερα στους ενήλικες: η υποφωσφατασία.

Πρόκειται για μεταβολική νόσο των οστών και των δοντιών, η οποία οφείλεται σε παθολογικές παραλλαγές του γονιδίου ALPL και σε μειωμένη δραστηριότητα της ιστικής μη ειδικής αλκαλικής φωσφατάσης. Η μειωμένη δραστηριότητα του ενζύμου επηρεάζει την ανόργανη εναπόθεση στα οστά και μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, διαφορετικής βαρύτητας ανάλογα με την ηλικία και τη μορφή της νόσου.

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ygeiamou.gr team
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