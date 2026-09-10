Όλα όσα γνωρίζουμε για τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος
YGEIAMOU.GR
Αντιγήρανση Βιολογική γήρανση Γήρανση Γιώργος Μαζωνάκης Θεραπεία με πλάσμα Θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος Πλάσμα

Όλα όσα γνωρίζουμε για τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος

Οι πιθανές εφαρμογές της στην αντιγήρανση και τα όρια των επιστημονικών δεδομένων

Όλα όσα γνωρίζουμε για τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος
ygeiamou.gr team
9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πεθαίνει αιφνίδια, σε ηλικία 54 ετών. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προγραμματισμένη θεραπεία με πλάσμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεκμηριωθεί οποιαδήποτε αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη συγκεκριμένη διαδικασία και τον θάνατό του.

Η αναφορά στη συγκεκριμένη θεραπεία φέρνει, αναπόφευκτα, στο επίκεντρο ένα ευρύτερο επιστημονικό ερώτημα: Μπορεί η θεραπεία με πλάσμα να έχει πραγματικά θέση στην αντιγήρανση και, τελικά, να συμβάλει στη μακροζωία;

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης