Όλα όσα γνωρίζουμε για τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος
Όλα όσα γνωρίζουμε για τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος
Οι πιθανές εφαρμογές της στην αντιγήρανση και τα όρια των επιστημονικών δεδομένων
9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πεθαίνει αιφνίδια, σε ηλικία 54 ετών. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προγραμματισμένη θεραπεία με πλάσμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεκμηριωθεί οποιαδήποτε αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη συγκεκριμένη διαδικασία και τον θάνατό του.
Η αναφορά στη συγκεκριμένη θεραπεία φέρνει, αναπόφευκτα, στο επίκεντρο ένα ευρύτερο επιστημονικό ερώτημα: Μπορεί η θεραπεία με πλάσμα να έχει πραγματικά θέση στην αντιγήρανση και, τελικά, να συμβάλει στη μακροζωία;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αναφορά στη συγκεκριμένη θεραπεία φέρνει, αναπόφευκτα, στο επίκεντρο ένα ευρύτερο επιστημονικό ερώτημα: Μπορεί η θεραπεία με πλάσμα να έχει πραγματικά θέση στην αντιγήρανση και, τελικά, να συμβάλει στη μακροζωία;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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