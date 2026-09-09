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Σαλμονέλα: Πού έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
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Σαλμονέλα: Πού έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αυγά, νουντλς και σπόροι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατων επιδημιών, την ώρα που τα κρούσματα σαλμονέλωσης στην Ευρώπη αυξάνονται - Τι μπορούμε να κάνουμε

Σαλμονέλα: Πού έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα αυγό που δεν έχει μαγειρευτεί καλά, ένα τρόφιμο που έμεινε αρκετή ώρα εκτός ψυγείου, μια επιφάνεια κοπής που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πλυθεί σωστά. Η σαλμονέλα δεν χρειάζεται κάτι θεαματικό για να «κάνει την εμφάνισή της». Συχνά, αρκεί μια μικρή αστοχία.

Τους τελευταίους μήνες, η Ευρώπη έρχεται ξανά αντιμέτωπη μαζί της. Αυγά, αρωματισμένα νουντλς και σπόροι κολοκύθας έχουν συνδεθεί με πρόσφατες εστίες μόλυνσης, ενώ τον Αύγουστο περισσότερα από 300 άτομα στο Βέλγιο νόσησαν μετά την κατανάλωση αυγών, σε μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες σαλμονέλλωσης που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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