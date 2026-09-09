Σαλμονέλα: Πού έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Σαλμονέλα: Πού έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Αυγά, νουντλς και σπόροι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατων επιδημιών, την ώρα που τα κρούσματα σαλμονέλωσης στην Ευρώπη αυξάνονται - Τι μπορούμε να κάνουμε
Ένα αυγό που δεν έχει μαγειρευτεί καλά, ένα τρόφιμο που έμεινε αρκετή ώρα εκτός ψυγείου, μια επιφάνεια κοπής που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πλυθεί σωστά. Η σαλμονέλα δεν χρειάζεται κάτι θεαματικό για να «κάνει την εμφάνισή της». Συχνά, αρκεί μια μικρή αστοχία.
Τους τελευταίους μήνες, η Ευρώπη έρχεται ξανά αντιμέτωπη μαζί της. Αυγά, αρωματισμένα νουντλς και σπόροι κολοκύθας έχουν συνδεθεί με πρόσφατες εστίες μόλυνσης, ενώ τον Αύγουστο περισσότερα από 300 άτομα στο Βέλγιο νόσησαν μετά την κατανάλωση αυγών, σε μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες σαλμονέλλωσης που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τους τελευταίους μήνες, η Ευρώπη έρχεται ξανά αντιμέτωπη μαζί της. Αυγά, αρωματισμένα νουντλς και σπόροι κολοκύθας έχουν συνδεθεί με πρόσφατες εστίες μόλυνσης, ενώ τον Αύγουστο περισσότερα από 300 άτομα στο Βέλγιο νόσησαν μετά την κατανάλωση αυγών, σε μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες σαλμονέλλωσης που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα