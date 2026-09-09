Σαλμονέλα: Πού έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αυγά, νουντλς και σπόροι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατων επιδημιών, την ώρα που τα κρούσματα σαλμονέλωσης στην Ευρώπη αυξάνονται - Τι μπορούμε να κάνουμε