Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού;

Τρεις μεγάλες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ASCO 2026 συνδέουν τη χρήση GLP-1 με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης και διάγνωσης καρκίνου του μαστού, αλλά και υψηλότερη πενταετή επιβίωση – Τι επισημαίνουν οι ειδικοί του ΕΚΠΑ