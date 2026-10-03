Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού;
Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού;
Τρεις μεγάλες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ASCO 2026 συνδέουν τη χρήση GLP-1 με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης και διάγνωσης καρκίνου του μαστού, αλλά και υψηλότερη πενταετή επιβίωση – Τι επισημαίνουν οι ειδικοί του ΕΚΠΑ
Η ευρεία χρήση των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδους διαβήτη έχει δημιουργήσει ένα νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερώτημα στην ογκολογία: θα μπορούσαν φάρμακα όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, πέρα από την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας, να επηρεάζουν και τον κίνδυνο εμφάνισης ή την πορεία του καρκίνου του μαστού;
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, αλλά και με δυσμενέστερες εκβάσεις μετά τη διάγνωση. Ο λιπώδης ιστός αποτελεί έναν μεταβολικά και ενδοκρινικά ενεργό ιστό, ενώ η παχυσαρκία συνοδεύεται από χρόνια φλεγμονή, αντίσταση στην ινσουλίνη και ορμονικές και μεταβολικές μεταβολές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη του καρκίνου.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, αλλά και με δυσμενέστερες εκβάσεις μετά τη διάγνωση. Ο λιπώδης ιστός αποτελεί έναν μεταβολικά και ενδοκρινικά ενεργό ιστό, ενώ η παχυσαρκία συνοδεύεται από χρόνια φλεγμονή, αντίσταση στην ινσουλίνη και ορμονικές και μεταβολικές μεταβολές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη του καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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