Καρδιακή ανεπάρκεια: Ρόδια και καρύδια «ξεκλειδώνουν» τα μυστικά της θεραπείας
Καρδιακή ανεπάρκεια: Ρόδια και καρύδια «ξεκλειδώνουν» τα μυστικά της θεραπείας
Μια φυσική ουσία που ενεργοποιείται στο έντερο μετά την κατανάλωση ροδιού ή και καρυδιών φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη καρδιακή λειτουργία σε πειραματικά μοντέλα – Τι επισημαίνουν οι ερευνητές
Μια φυσική ουσία που παράγεται στον οργανισμό μετά την κατανάλωση τροφών όπως το ρόδι, τα καρύδια και ορισμένα μούρα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας έρευνας για μία από τις δυσκολότερα αντιμετωπίσιμες μορφές καρδιακής ανεπάρκειας. Πρόκειται για την ουρολιθίνη Α, έναν μεταβολίτη που δημιουργείται με τη συμμετοχή του εντερικού μικροβιώματος. Ερευνητές από το King’s College London διαπίστωσαν ότι η ουσία μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα του καρδιακού μυός να χαλαρώνει, να περιορίσει την ίνωση και να αναστείλει την παθολογική διόγκωση της καρδιάς. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο Science Advances, αναφέρονται στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF), μια μορφή της νόσου που αντιπροσωπεύει περίπου τα μισά περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας.
Όταν η καρδιά αντλεί, αλλά δε χαλαρώνει σωστά
Στην HFpEF, η καρδιά εξακολουθεί να διαθέτει σχετικά φυσιολογική ικανότητα άντλησης του αίματος. Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στη φάση μεταξύ δύο χτύπων: Ο καρδιακός μυς γίνεται πιο άκαμπτος και δεν χαλαρώνει επαρκώς, με αποτέλεσμα οι κοιλίες να μη γεμίζουν εύκολα με αίμα.
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Όταν η καρδιά αντλεί, αλλά δε χαλαρώνει σωστά
Στην HFpEF, η καρδιά εξακολουθεί να διαθέτει σχετικά φυσιολογική ικανότητα άντλησης του αίματος. Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στη φάση μεταξύ δύο χτύπων: Ο καρδιακός μυς γίνεται πιο άκαμπτος και δεν χαλαρώνει επαρκώς, με αποτέλεσμα οι κοιλίες να μη γεμίζουν εύκολα με αίμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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