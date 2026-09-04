Καρδιακή ανεπάρκεια: Ρόδια και καρύδια «ξεκλειδώνουν» τα μυστικά της θεραπείας

Μια φυσική ουσία που ενεργοποιείται στο έντερο μετά την κατανάλωση ροδιού ή και καρυδιών φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη καρδιακή λειτουργία σε πειραματικά μοντέλα – Τι επισημαίνουν οι ερευνητές