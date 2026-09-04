Μετανιώσατε για το συμβόλαιο Υγείας; Πότε μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας
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Μετανιώσατε για το συμβόλαιο Υγείας; Πότε μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας

Αλλάξατε γνώμη μετά την αγορά ενός ασφαλιστικού προγράμματος Υγείας; Ο ασφαλισμένος διαθέτει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για να υπαναχωρήσει ή να εναντιωθεί στο συμβόλαιο και να ζητήσει την επιστροφή των ασφαλίστρων

Μετανιώσατε για το συμβόλαιο Υγείας; Πότε μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας
Γιάννης Βερμισσώ
Στην διαδικασία απόκτησης ενός ασφαλιστικού προγράμματος Υγείας ενδέχεται κάποιος να μετανιώσει, να αλλάξει γνώμη ή, όταν θα έχει πάρει το συμβόλαιό του, να διαπιστώσει ότι υπάρχουν όροι που τον ανησυχούν ή τον προβληματίζουν, οπότε και δεν θέλει τελικά να αγοράσει την ασφάλιση.

Πράγματι, η ασφαλιστική εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ενώ κάποιος έχει μιλήσει με ασφαλιστή, έχει ενημερωθεί και έχει συμφωνήσει να αγοράσει συγκεκριμένο συμβόλαιο υγείας, λίγο μετά αλλάζει γνώμη.

Τι γίνεται τότε;

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Γιάννης Βερμισσώ
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