Μετανιώσατε για το συμβόλαιο Υγείας; Πότε μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας

Αλλάξατε γνώμη μετά την αγορά ενός ασφαλιστικού προγράμματος Υγείας; Ο ασφαλισμένος διαθέτει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για να υπαναχωρήσει ή να εναντιωθεί στο συμβόλαιο και να ζητήσει την επιστροφή των ασφαλίστρων