Διαγνωστικά κέντρα: Νέες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για την ψηφιακή καταχώριση των εξετάσεων
Διαγνωστικά κέντρα: Νέες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για την ψηφιακή καταχώριση των εξετάσεων
Από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά πιλοτικά η ψηφιακή καταχώριση των διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο - Η υποχρεωτική καταχώριση ως προϋπόθεση αποζημίωσης μετατίθεται για την 1η Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους παρόχους δίμηνη περίοδο προσαρμογής
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώριση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθορίζοντας το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της διαδικασίας, μετά την παράταση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ό,τι αφορά στην υποχρεωτική ψηφιακή καταχώριση των εξετάσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή της καταχώρισης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο. Η περίοδος αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις τεχνικές απαιτήσεις της ψηφιακής διαδικασίας. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το αίτημα των γιατρών προς τον Υπουργό Υγείας, όταν του ζήτησαν δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή της καταχώρισης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο. Η περίοδος αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις τεχνικές απαιτήσεις της ψηφιακής διαδικασίας. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το αίτημα των γιατρών προς τον Υπουργό Υγείας, όταν του ζήτησαν δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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