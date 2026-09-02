Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία: Τι σημαίνει για ασθενείς και φαρμακευτική δαπάνη
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία: Τι σημαίνει για ασθενείς και φαρμακευτική δαπάνη
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία ψηφιοποιεί και ενοποιεί τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων στους νοσηλευόμενους ασθενείς, προσφέροντας αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης
Πραγματικότητα είναι από χθες η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης βάζει για πρώτη φορά σε ενιαία ηλεκτρονική τροχιά τη φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών, από την ιατρική εντολή και το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου.
Η – πολυαναμενόμενη – αλλαγή είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Κάθε νοσοκομείο μπορούσε να χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα, χωρίς ενιαία εικόνα σε κεντρικό επίπεδο. Με απλά λόγια, το κράτος γνώριζε τι συμβαίνει στην εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση, αλλά η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό θολή.
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Η – πολυαναμενόμενη – αλλαγή είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Κάθε νοσοκομείο μπορούσε να χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα, χωρίς ενιαία εικόνα σε κεντρικό επίπεδο. Με απλά λόγια, το κράτος γνώριζε τι συμβαίνει στην εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση, αλλά η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό θολή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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