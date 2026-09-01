Για πρώτη φορά αφαιρέθηκε όγκος από τον εγκέφαλο 48χρονου με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης – Δείτε βίντεο
Για πρώτη φορά αφαιρέθηκε όγκος από τον εγκέφαλο 48χρονου με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης – Δείτε βίντεο
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανέλυε ζωντανά την επέμβαση, εντόπιζε κρίσιμα αγγεία και νεύρα και λειτουργούσε ως «δεύτερο ζευγάρι μάτια» για τους χειρουργούς
Μία επέμβαση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία: Για πρώτη φορά παγκοσμίως, επιστήμονες χρησιμοποιήσαν Τεχνητή Νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο μέσα στο χειρουργείο για να υποστηρίξει νευροχειρουργούς κατά την αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο.
Ο ασθενής, ο 48χρονος Rhys Hibbert από το Bedfordshire, υποβλήθηκε στην επέμβαση στο National Hospital for Neurology and Neurosurgery του University College London Hospitals (UCLH). Ο όγκος βρισκόταν στην υπόφυση, σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή όπου αγγεία και νεύρα που ελέγχουν την όραση βρίσκονται σε απόσταση χιλιοστών μεταξύ τους. Χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, ο όγκος θα μπορούσε να συνεχίσει να πιέζει τα οπτικά νεύρα και τελικά να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο ασθενής, ο 48χρονος Rhys Hibbert από το Bedfordshire, υποβλήθηκε στην επέμβαση στο National Hospital for Neurology and Neurosurgery του University College London Hospitals (UCLH). Ο όγκος βρισκόταν στην υπόφυση, σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή όπου αγγεία και νεύρα που ελέγχουν την όραση βρίσκονται σε απόσταση χιλιοστών μεταξύ τους. Χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, ο όγκος θα μπορούσε να συνεχίσει να πιέζει τα οπτικά νεύρα και τελικά να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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