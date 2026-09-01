Τι ισχύει για τους αδύνατους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Ο διαβήτης τύπου 2 έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το αυξημένο σωματικό βάρος και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Νέα ερευνητικά δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι αυτή η εικόνα δεν ισχύει για όλους τους ασθενείς - Τι συμβαίνει με τους αδύνατους ασθενείς που έχουν διαβήτη