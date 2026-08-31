Η Σοφί Λαϊνό εργαζόταν 30 χρόνια ως αεροσυνοδός – Γιατί ο καρκίνος μαστού που εμφάνισε, αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική νόσος
Η Σοφί Λαϊνό εργαζόταν 30 χρόνια ως αεροσυνοδός – Γιατί ο καρκίνος μαστού που εμφάνισε, αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική νόσος
Απόφαση-σταθμός στη Γαλλία για αεροσυνοδό με καρκίνο του μαστού – Η Σοφί Λαϊνό πετούσε στους αιθέρες επί 30 χρόνια - Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην αναγνώριση της νόσου ως επαγγελματικής
Για τρεις δεκαετίες, η Sophie Lainault εργαζόταν στους αιθέρες. Χιλιάδες ώρες πτήσης, υπερατλαντικά ταξίδια, νυχτερινές βάρδιες και συνεχείς αλλαγές ωραρίου αποτέλεσαν μέρος της επαγγελματικής της καθημερινότητας. Χρόνια αργότερα, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ξεκίνησε έναν διαφορετικό αγώνα: Nα αναγνωριστεί ότι η ασθένειά της συνδεόταν με την εργασία της.
Η 59χρονη σήμερα πρώην αεροσυνοδός, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, πέτυχε τελικά μία δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο για τον γαλλικό αεροπορικό κλάδο: Ο καρκίνος του μαστού της αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική νόσος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η 59χρονη σήμερα πρώην αεροσυνοδός, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, πέτυχε τελικά μία δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο για τον γαλλικό αεροπορικό κλάδο: Ο καρκίνος του μαστού της αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική νόσος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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