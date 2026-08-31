Η Σοφί Λαϊνό εργαζόταν 30 χρόνια ως αεροσυνοδός – Γιατί ο καρκίνος μαστού που εμφάνισε, αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική νόσος

Απόφαση-σταθμός στη Γαλλία για αεροσυνοδό με καρκίνο του μαστού – Η Σοφί Λαϊνό πετούσε στους αιθέρες επί 30 χρόνια - Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην αναγνώριση της νόσου ως επαγγελματικής