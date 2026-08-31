Μόνο 10 κλίνες για εφήβους με ψυχικές διαταραχές στην Αττική – Σε ποιο νοσοκομείο βρίσκονται
Μόνο 10 κλίνες για εφήβους με ψυχικές διαταραχές στην Αττική – Σε ποιο νοσοκομείο βρίσκονται
Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις στην ψυχιατρική νοσηλεία παιδιών και εφήβων - Μόλις 69 κλίνες πανελλαδικά
Μεγάλα κενά στην ψυχιατρική νοσηλεία ανηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας διαπιστώνει έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη. Σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν μόλις 69 ψυχιατρικές κλίνες για παιδιά και εφήβους, με το έλλειμμα να είναι ιδιαίτερα σοβαρό στις ηλικιακές ομάδες 14-18 ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για αυτούς τους εφήβους, η Αττική διαθέτει μόνο 10 κλίνες και αυτές στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο».
Την ανησυχητική εικόνα καταγράφει η Ειδική Έκθεση 2026 του Συνηγόρου του Πολίτη για την οργάνωση και λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, η οποία χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις διαθέσιμες κλίνες, ιδιαίτερα για εφήβους άνω των 14 ετών. Πρόκειται μάλιστα για ηλικιακή ομάδα στην οποία, όπως επισημαίνεται, εμφανίζονται με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα αυτοκαταστροφικές και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές που ενδέχεται να απαιτούν επείγουσα νοσηλεία.
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Την ανησυχητική εικόνα καταγράφει η Ειδική Έκθεση 2026 του Συνηγόρου του Πολίτη για την οργάνωση και λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, η οποία χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις διαθέσιμες κλίνες, ιδιαίτερα για εφήβους άνω των 14 ετών. Πρόκειται μάλιστα για ηλικιακή ομάδα στην οποία, όπως επισημαίνεται, εμφανίζονται με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα αυτοκαταστροφικές και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές που ενδέχεται να απαιτούν επείγουσα νοσηλεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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