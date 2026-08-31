Εγκρίθηκε ο πρώτος wearable αισθητήρας για σάκχαρο και κετόνες
Εγκρίθηκε ο πρώτος wearable αισθητήρας για σάκχαρο και κετόνες
Η νέα συσκευή προειδοποιεί όταν οι κετόνες ανεβαίνουν σε επικίνδυνα επίπεδα, βοηθώντας στον έγκαιρο εντοπισμό της διαβητικής κετοξέωσης
Τα άτομα με διαβήτη θα μπορούν πλέον, στις ΗΠΑ, να έχουν πιο έγκαιρη εικόνα για μια σοβαρή και δυνητικά απειλητική επιπλοκή: τη διαβητική κετοξέωση.
Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τον πρώτο φορετό αισθητήρα που παρακολουθεί συνεχώς τις κετόνες, τις χημικές ουσίες που παράγει ο οργανισμός όταν χρησιμοποιεί λίπος αντί για γλυκόζη ως «καύσιμο». Σύμφωνα με τον FDA, πρόκειται για την πρώτη συσκευή που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση κετονών και σακχάρου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τον πρώτο φορετό αισθητήρα που παρακολουθεί συνεχώς τις κετόνες, τις χημικές ουσίες που παράγει ο οργανισμός όταν χρησιμοποιεί λίπος αντί για γλυκόζη ως «καύσιμο». Σύμφωνα με τον FDA, πρόκειται για την πρώτη συσκευή που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση κετονών και σακχάρου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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