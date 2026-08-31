Εγκρίθηκε ο πρώτος wearable αισθητήρας για σάκχαρο και κετόνες
YGEIAMOU.GR
Διαβήτης Διαβητική Κετοξέωση

Εγκρίθηκε ο πρώτος wearable αισθητήρας για σάκχαρο και κετόνες

Η νέα συσκευή προειδοποιεί όταν οι κετόνες ανεβαίνουν σε επικίνδυνα επίπεδα, βοηθώντας στον έγκαιρο εντοπισμό της διαβητικής κετοξέωσης

Εγκρίθηκε ο πρώτος wearable αισθητήρας για σάκχαρο και κετόνες
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα άτομα με διαβήτη θα μπορούν πλέον, στις ΗΠΑ, να έχουν πιο έγκαιρη εικόνα για μια σοβαρή και δυνητικά απειλητική επιπλοκή: τη διαβητική κετοξέωση.

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τον πρώτο φορετό αισθητήρα που παρακολουθεί συνεχώς τις κετόνες, τις χημικές ουσίες που παράγει ο οργανισμός όταν χρησιμοποιεί λίπος αντί για γλυκόζη ως «καύσιμο». Σύμφωνα με τον FDA, πρόκειται για την πρώτη συσκευή που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση κετονών και σακχάρου.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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