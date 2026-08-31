Υπερδοσολογία: 768 ζωές σώθηκαν με ναλοξόνη – Πάνω από 1.400 άνθρωποι απέφυγαν τον κίνδυνο

Καθολική πρόσβαση στη ναλοξόνη από το 2025, 2.150 εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και παρεμβάσεις σε 17 πόλεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΠΑΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερδοσολογία