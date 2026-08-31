Υπερδοσολογία: 768 ζωές σώθηκαν με ναλοξόνη – Πάνω από 1.400 άνθρωποι απέφυγαν τον κίνδυνο
Υπερδοσολογία: 768 ζωές σώθηκαν με ναλοξόνη – Πάνω από 1.400 άνθρωποι απέφυγαν τον κίνδυνο
Καθολική πρόσβαση στη ναλοξόνη από το 2025, 2.150 εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και παρεμβάσεις σε 17 πόλεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΠΑΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερδοσολογία
Τη ζωή 768 ανθρώπων έχουν σώσει από το 2022 οι παρεμβάσεις με εισπνεόμενη ναλοξόνη των υπηρεσιών Άμεσης Πρόσβασης του ΕΟΠΑΕ, την ώρα που συνολικά περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν προστατευθεί από σοβαρό περιστατικό υπερδοσολογίας, είτε μέσω ανάταξης, είτε χάρη στην έγκαιρη παρακολούθηση. Τα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο με αφορμή την 31η Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερδοσολογία (International Overdose Awareness Day), η οποία είναι αφιερωμένη αφενός στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους και αφετέρου στην ενημέρωση και την πρόληψη νέων θανάτων.
«25 Years On. Still Needed» είναι το φετινό μήνυμα της διεθνούς καμπάνιας. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της συγκεκριμένης παγκόσμιας προσπάθειας, η υπερδοσολογία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση που απαιτεί πρόληψη, γρήγορη αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Το κρίσιμο μήνυμα είναι ότι ένας θάνατος από υπερδοσολογία μπορεί να προληφθεί. Η έγκαιρη παρέμβαση όχι μόνο σώζει έναν άνθρωπο, αλλά μπορεί να αποτελέσει και την πρώτη επαφή του με υπηρεσίες φροντίδας, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«25 Years On. Still Needed» είναι το φετινό μήνυμα της διεθνούς καμπάνιας. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της συγκεκριμένης παγκόσμιας προσπάθειας, η υπερδοσολογία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση που απαιτεί πρόληψη, γρήγορη αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Το κρίσιμο μήνυμα είναι ότι ένας θάνατος από υπερδοσολογία μπορεί να προληφθεί. Η έγκαιρη παρέμβαση όχι μόνο σώζει έναν άνθρωπο, αλλά μπορεί να αποτελέσει και την πρώτη επαφή του με υπηρεσίες φροντίδας, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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