Ασθενείς με μυασθένεια gravis αναζητούνται για μελέτη καινοτόμου θεραπείας με κύτταρα CAR-T στη Γερμανία
Ασθενείς με μυασθένεια gravis αναζητούνται για μελέτη καινοτόμου θεραπείας με κύτταρα CAR-T στη Γερμανία
Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μαγδεμβούργου αναζητά ασθενείς με μυασθένεια gravis για διεθνή μελέτη, που εξετάζει θεραπεία με CAR-T κύτταρα - Τα πρώτα αποτελέσματα σε τρεις ασθενείς έδειξαν μακροχρόνια ύφεση συμπτωμάτων και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής
Ασθενείς με ενεργή και γενικευμένη μυασθένεια gravis αναζητά το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας διεθνούς κλινικής μελέτης που εξετάζει μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση με κύτταρα CAR-T.
Η μελέτη KYSA-6, που βρίσκεται στη Φάση 2, διερευνά τη δυνατότητα μιας ειδικά σχεδιασμένης θεραπείας CAR-T να προσφέρει σημαντική και μακροχρόνια βελτίωση σε ασθενείς με σοβαρή γενικευμένη μυασθένεια gravis. Η συμμετοχή εξετάζεται εξατομικευμένα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια της κλινικής μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μαγδεμβούργου στη διεύθυνση khae-studien@med.ovgu.de, προκειμένου να ενημερωθούν για τη μελέτη και να αξιολογηθεί κατά περίπτωση εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη KYSA-6, που βρίσκεται στη Φάση 2, διερευνά τη δυνατότητα μιας ειδικά σχεδιασμένης θεραπείας CAR-T να προσφέρει σημαντική και μακροχρόνια βελτίωση σε ασθενείς με σοβαρή γενικευμένη μυασθένεια gravis. Η συμμετοχή εξετάζεται εξατομικευμένα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια της κλινικής μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μαγδεμβούργου στη διεύθυνση khae-studien@med.ovgu.de, προκειμένου να ενημερωθούν για τη μελέτη και να αξιολογηθεί κατά περίπτωση εάν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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