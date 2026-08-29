Ασθενείς με μυασθένεια gravis αναζητούνται για μελέτη καινοτόμου θεραπείας με κύτταρα CAR-T στη Γερμανία

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μαγδεμβούργου αναζητά ασθενείς με μυασθένεια gravis για διεθνή μελέτη, που εξετάζει θεραπεία με CAR-T κύτταρα - Τα πρώτα αποτελέσματα σε τρεις ασθενείς έδειξαν μακροχρόνια ύφεση συμπτωμάτων και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής