ΗΠΑ: Γιατροί προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη κατά των νέων διατροφικών οδηγιών – Τι καταγγέλλουν
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ΗΠΑ Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

ΗΠΑ: Γιατροί προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη κατά των νέων διατροφικών οδηγιών – Τι καταγγέλλουν

Ιατρική οργάνωση ζητά την απόσυρση των νέων διατροφικών οδηγιών των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

ΗΠΑ: Γιατροί προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη κατά των νέων διατροφικών οδηγιών – Τι καταγγέλλουν
ygeiamou.gr team
Στα δικαστήρια φτάνει η αντιπαράθεση γύρω από τις νέες Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς 2025-2030, με ιατρική οργάνωση να ζητά την απόσυρσή τους, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία κατάρτισής τους παραβίασε τους ομοσπονδιακούς κανόνες διαφάνειας και επηρεάστηκε από ειδικούς που φέρονται να έχουν δεσμούς με τη βιομηχανία τροφίμων.

Η Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) κατέθεσε στις 19 Αυγούστου 2026 αγωγή κατά του αμερικανικού υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) και του υπουργείου Γεωργίας (USDA) στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια. Η κατάθεση της αγωγής επιβεβαιώνεται από τα αρχεία του δικαστηρίου.

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ygeiamou.gr team
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