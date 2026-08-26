Τι αλλάζει μετά από μία μεταμόσχευση ήπατος; 5 κρίσιμες ερωτήσεις στον υπεύθυνο του Ιατρείου Μεταμόσχευσης στο Λαϊκό
Τι αλλάζει μετά από μία μεταμόσχευση ήπατος; 5 κρίσιμες ερωτήσεις στον υπεύθυνο του Ιατρείου Μεταμόσχευσης στο Λαϊκό
Για την κατάσταση των ασθενών που είναι ενταγμένοι σε λίστα μεταμόσχευσης ήπατος, αλλά και τον τρόπο που αλλάζει η ζωή μετά από μια σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος μιλά στο ygeiamou ο κ. Ευάγγελος Χολόγκιτας, καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΑ «Λαϊκό»
*Γράφει ο κ. Ευάγγελος Χολόγκιτας, καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» και υπεύθυνος του ιατρείου μεταμόσχευσης ήπατος στο αντίστοιχο μεταμοσχευτικό κέντρο που λειτουργεί στο ΓΝΑ «Λαϊκό» από το 2017
Για ποιο λόγο ένας ασθενής μπορεί να χρειασθεί μεταμόσχευση ήπατος; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι ασθενείς πριν τη μεταμόσχευση; Τι αλλάζει μετά τη μεταμόσχευση ήπατος; Ποια είναι η κύρια ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος στη χώρα μας;
Η κίρρωση αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Συνηθέστερα η κίρρωση οφείλεται σε κατάχρηση αλκοόλ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να μεταμοσχευτεί εφόσον έχει διακόψει το αλκοόλ για εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως 3 με 6 μήνες). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση των ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης λόγω κίρρωσης από μεταβολική στεάτωση του ήπατος (MASLD).
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Για ποιο λόγο ένας ασθενής μπορεί να χρειασθεί μεταμόσχευση ήπατος; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι ασθενείς πριν τη μεταμόσχευση; Τι αλλάζει μετά τη μεταμόσχευση ήπατος; Ποια είναι η κύρια ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος στη χώρα μας;
Η κίρρωση αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Συνηθέστερα η κίρρωση οφείλεται σε κατάχρηση αλκοόλ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να μεταμοσχευτεί εφόσον έχει διακόψει το αλκοόλ για εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως 3 με 6 μήνες). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση των ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης λόγω κίρρωσης από μεταβολική στεάτωση του ήπατος (MASLD).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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