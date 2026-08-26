Τι αλλάζει μετά από μία μεταμόσχευση ήπατος; 5 κρίσιμες ερωτήσεις στον υπεύθυνο του Ιατρείου Μεταμόσχευσης στο Λαϊκό

Για την κατάσταση των ασθενών που είναι ενταγμένοι σε λίστα μεταμόσχευσης ήπατος, αλλά και τον τρόπο που αλλάζει η ζωή μετά από μια σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος μιλά στο ygeiamou ο κ. Ευάγγελος Χολόγκιτας, καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΑ «Λαϊκό»