Ύπνος: Πότε η αϋπνία και το ροχαλητό κρύβουν πρόβλημα – Ο ειδικός εξηγεί

Δείτε το vidcast του ygeiamou για τον ύπνο και όλα όσα τον επηρεάζουν. Ο κ. Χαράλαμπος Μερμίγκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν εξηγεί πότε η αϋπνία πρέπει να οδηγεί στον γιατρό, γιατί το ροχαλητό δεν είναι αθώο και πώς καθορίζει τη σχέση των ζευγαριών