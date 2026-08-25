Ύπνος: Πότε η αϋπνία και το ροχαλητό κρύβουν πρόβλημα – Ο ειδικός εξηγεί
Ύπνος: Πότε η αϋπνία και το ροχαλητό κρύβουν πρόβλημα – Ο ειδικός εξηγεί
Δείτε το vidcast του ygeiamou για τον ύπνο και όλα όσα τον επηρεάζουν. Ο κ. Χαράλαμπος Μερμίγκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν εξηγεί πότε η αϋπνία πρέπει να οδηγεί στον γιατρό, γιατί το ροχαλητό δεν είναι αθώο και πώς καθορίζει τη σχέση των ζευγαριών
Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την υγεία μας. Πότε όμως η αϋπνία πρέπει να μας ανησυχήσει; Είναι το ροχαλητό απλώς μια ενόχληση ή μπορεί να κρύβει υπνική άπνοια; Και ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε;
Σε αυτό το vidcast του ygeiamou.gr ο πνευμονολόγος, εξειδικευμένος ιατρός ύπνου, Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου, στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, κ. Χαράλαμπος Μερμίγκης εξηγεί όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε σχετικά με τον ποιοτικό ύπνο, τις διαταραχές του και τις επιπτώσεις τους στην υγεία, αλλά και για τα συμπτώματα που απαιτούν αξιολόγηση, τη σημασία της μελέτης ύπνου, αλλά και απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε αυτό το vidcast του ygeiamou.gr ο πνευμονολόγος, εξειδικευμένος ιατρός ύπνου, Διευθυντής Εργαστηρίου Ύπνου, στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, κ. Χαράλαμπος Μερμίγκης εξηγεί όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε σχετικά με τον ποιοτικό ύπνο, τις διαταραχές του και τις επιπτώσεις τους στην υγεία, αλλά και για τα συμπτώματα που απαιτούν αξιολόγηση, τη σημασία της μελέτης ύπνου, αλλά και απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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