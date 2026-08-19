Εργαστηριακοί γιατροί: «Ναι» στην ψηφιακή καταχώριση των εξετάσεων, χωρίς αδικίες σε αποζημιώσεις
Εργαστηριακοί γιατροί: «Ναι» στην ψηφιακή καταχώριση των εξετάσεων, χωρίς αδικίες σε αποζημιώσεις
Η ΠΟΕΡΓΙ στηρίζει το Ψηφιακό Αποθετήριο, ζητά, όμως, σαφείς κανόνες και προετοιμασία, ώστε τεχνικά προβλήματα να μην προκαλούν αδικαιολόγητες περικοπές σε αποζημιώσεις πραγματικά εκτελεσμένων εξετάσεων
Υπέρ της λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων τάσσεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη σαφών κανόνων και επαρκούς τεχνικής προετοιμασίας, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να μην οδηγήσει σε αδικαιολόγητες περικοπές αποζημιώσεων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το Ψηφιακό Αποθετήριο δεν αποτελεί ένα νέο εγχείρημα, καθώς εδώ και μήνες αρκετά διαγνωστικά εργαστήρια αποστέλλουν αποτελέσματα είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής της ΗΔYΚΑ είτε μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το Ψηφιακό Αποθετήριο δεν αποτελεί ένα νέο εγχείρημα, καθώς εδώ και μήνες αρκετά διαγνωστικά εργαστήρια αποστέλλουν αποτελέσματα είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής της ΗΔYΚΑ είτε μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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