Πρωτοποριακή τεχνική για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου στο Metropolitan General
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Metropolitan General Αρθροπλαστική ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Πρωτοποριακή τεχνική για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου στο Metropolitan General

Μια νέα τεχνική αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Metropolitan General, προσφέροντας μια διαφορετική επιλογή σε νεότερους και δραστήριους ασθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα

Πρωτοποριακή τεχνική για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου στο Metropolitan General
ygeiamou.gr team
Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου προσβάλει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μετά την ηλικία των 60-65 ετών (περίπου 10%), όμως αφορά και μικρότερες ηλικίες στα πλαίσια κληρονομικών, μετατραυματικών ή ρευματικών παθήσεων.

Η μέχρι στιγμής χειρουργική αντιμετώπιση είναι με ολική αρθροπλαστική ισχίου με σύγχρονες τεχνικές εμφύτευσης (ελάχιστη επεμβατικότητα – ρομποτικά).

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ygeiamou.gr team
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