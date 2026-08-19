Πρωτοποριακή τεχνική για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου στο Metropolitan General
Πρωτοποριακή τεχνική για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου στο Metropolitan General
Μια νέα τεχνική αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Metropolitan General, προσφέροντας μια διαφορετική επιλογή σε νεότερους και δραστήριους ασθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα
Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου προσβάλει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μετά την ηλικία των 60-65 ετών (περίπου 10%), όμως αφορά και μικρότερες ηλικίες στα πλαίσια κληρονομικών, μετατραυματικών ή ρευματικών παθήσεων.
Η μέχρι στιγμής χειρουργική αντιμετώπιση είναι με ολική αρθροπλαστική ισχίου με σύγχρονες τεχνικές εμφύτευσης (ελάχιστη επεμβατικότητα – ρομποτικά).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μέχρι στιγμής χειρουργική αντιμετώπιση είναι με ολική αρθροπλαστική ισχίου με σύγχρονες τεχνικές εμφύτευσης (ελάχιστη επεμβατικότητα – ρομποτικά).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα