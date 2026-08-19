Πρωτοποριακή τεχνική για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου στο Metropolitan General

Μια νέα τεχνική αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Metropolitan General, προσφέροντας μια διαφορετική επιλογή σε νεότερους και δραστήριους ασθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα