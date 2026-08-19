Νοσοκομειακό πακέτο ασφάλισης για τα απρόοπτα του καλοκαιριού – Ενημερωθείτε
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Αεροδιακομιδές Αεροδιακομιδή Ασφάλιση Νοσοκομειακά προγράμματα

Νοσοκομειακό πακέτο ασφάλισης για τα απρόοπτα του καλοκαιριού – Ενημερωθείτε

Τα νοσοκομειακά ασφαλιστικά πακέτα θεωρούνται από τα πιο σημαντικά της αγοράς, με τη δυνατότητα αεροδιακομιδής να θεωρείται κομβική για τους μήνες του θέρους

Νοσοκομειακό πακέτο ασφάλισης για τα απρόοπτα του καλοκαιριού – Ενημερωθείτε
Γιάννης Βερμισσώ
Το καλοκαίρι, λόγω της πιο χαλαρής συμπεριφοράς, των πολλών δραστηριοτήτων αναψυχής και σπορ, της ζέστης, των περισσότερων μετακινήσεων και της αύξησης της τουριστικής κίνησης, έχει διαπιστωθεί ότι συνοδεύεται με αύξηση ατυχημάτων αλλά και περιστατικών που αφορούν την υγεία.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας αφορούν αυτές τις περιπτώσεις. Διασφαλίζουν την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά την υγεία, τη μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο του ασφαλισμένου όπου χρειαστεί, τη διακομιδή του σε ιδιωτικό νοσοκομείο και φυσικά, τη νοσηλεία του και τη διενέργεια των απαιτούμενων επεμβάσεων.

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Γιάννης Βερμισσώ
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