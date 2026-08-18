Fillers πέους: Η νέα τάση στην ανδρική αισθητική – Γιατί την επιλέγουν οι άντρες
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Fillers Επιμήκυνση πέους Πέος υαλουρονικό οξύ

Fillers πέους: Η νέα τάση στην ανδρική αισθητική – Γιατί την επιλέγουν οι άντρες

Η ζήτηση για μη χειρουργική αύξηση της περιμέτρου του πέους φαίνεται να ενισχύεται, όμως οι ειδικοί εφιστούν προσοχή

Fillers πέους: Η νέα τάση στην ανδρική αισθητική – Γιατί την επιλέγουν οι άντρες
ygeiamou.gr team
Ο Τζέισον ήταν ικανοποιημένος με το μήκος του πέους του, ήθελε όμως λίγο μεγαλύτερη περίμετρο και περισσότερη «συμμετρία», όπως λέει, για μια πιο ισορροπημένη εμφάνιση. Έτσι αποφάσισε να δοκιμάσει μια αισθητική παρέμβαση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος μεταξύ των ανδρών: fillers με υαλουρονικό οξύ στο πέος. Στη δική του περίπτωση, η περίμετρος αυξήθηκε κατά 16%.

Η ιστορία του, που αναδεικνύει το BBC, είναι μια από τις αρκετές ιστορίες ανδρών που υποβλήθηκαν σε αισθητικές παρεμβάσεις στα γεννητικά όργανα. Πίσω από την αυξανόμενη ζήτηση φαίνεται, όμως, η μεγαλύτερη εικόνα, καθώς η πίεση για μια «τέλεια» εμφάνιση δεν αφορά πλέον μόνο τις γυναίκες. Τα πρότυπα ανδρικής ομορφιάς, η πορνογραφία και οι εικόνες που κατακλύζουν τα social media μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των ανδρών για το σώμα τους, ακόμη και όταν, αντικειμενικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

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ygeiamou.gr team
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