Fillers πέους: Η νέα τάση στην ανδρική αισθητική – Γιατί την επιλέγουν οι άντρες

Η ζήτηση για μη χειρουργική αύξηση της περιμέτρου του πέους φαίνεται να ενισχύεται, όμως οι ειδικοί εφιστούν προσοχή