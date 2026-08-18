Απίστευτο: Ο καφές «κόβει» το σπλαχνικό λίπος και αυξάνει τους μύες – Οι επιστήμονες εξηγούν

Νέα μελέτη δείχνει ότι όσοι πίνουν περισσότερο καφέ τείνουν να έχουν λιγότερο σπλαχνικό λίπος και περισσότερη μυϊκή μάζα – Διαφορετική η σχέση με τις ορμόνες σε άνδρες και γυναίκες