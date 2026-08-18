Απίστευτο: Ο καφές «κόβει» το σπλαχνικό λίπος και αυξάνει τους μύες – Οι επιστήμονες εξηγούν
Απίστευτο: Ο καφές «κόβει» το σπλαχνικό λίπος και αυξάνει τους μύες – Οι επιστήμονες εξηγούν
Νέα μελέτη δείχνει ότι όσοι πίνουν περισσότερο καφέ τείνουν να έχουν λιγότερο σπλαχνικό λίπος και περισσότερη μυϊκή μάζα – Διαφορετική η σχέση με τις ορμόνες σε άνδρες και γυναίκες
Πρωινό ξύπνημα, λίγη βιασύνη κι ένας καφές στο χέρι. Για εκατομμύρια ανθρώπους αυτή είναι μία από τις πιο σταθερές συνήθειες της ημέρας. Κι όμως, πίσω από αυτή την τόσο συνηθισμένη καθημερινή συνήθεια, ο καφές φαίνεται να κρύβει ακόμη εκπλήξεις για την υγεία.
Μια νέα μελέτη από τη Φινλανδία έρχεται να προσθέσει ένα ενδιαφέρον κομμάτι στο παζλ: Οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερο καφέ είχαν λιγότερο συνολικό και σπλαχνικό λίπος και μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, ακόμη και όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους ήταν παρόμοιος με εκείνον όσων έπιναν λιγότερο καφέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα μελέτη από τη Φινλανδία έρχεται να προσθέσει ένα ενδιαφέρον κομμάτι στο παζλ: Οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερο καφέ είχαν λιγότερο συνολικό και σπλαχνικό λίπος και μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, ακόμη και όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους ήταν παρόμοιος με εκείνον όσων έπιναν λιγότερο καφέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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