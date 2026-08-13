Στερεύουν τα αποθέματα αίματος: Αναβάλλονται μεταγγίσεις ασθενών λόγω Αυγούστου

Οι καλοκαιρινές ελλείψεις αίματος προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, με δεκάδες προγραμματισμένες μεταγγίσεις να έχουν ήδη αναβληθεί ή να γίνονται με μειωμένες ποσότητες αίματος