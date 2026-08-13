Ιός Δυτικού Νείλου: 35 άνθρωποι σε νοσοκομεία, 16 σε ΜΕΘ – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ιός Δυτικού Νείλου: 35 άνθρωποι σε νοσοκομεία, 16 σε ΜΕΘ – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται στην Αττική - Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ
Όλο και πιο έντονο αποτύπωμα αφήνει η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η επέλαση μολυσμένων με τον ιό των κουνουπιών έχει οδηγήσει (περισσότερους από) 96 ανθρώπους στο νοσοκομείο, καθώς 35 παραμένουν νοσηλευόμενοι και 61 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα, 16 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 19 σε κλινικές εκτός ΜΕΘ ή ΜΑΦ (Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας), σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Η εικόνα δείχνει σαφή επιτάχυνση της δραστηριότητας του ιού. Από την αρχή της περιόδου μετάδοσης 2026 έως τις 12 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί 110 εγχώρια κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 45 νέες περιπτώσεις, αριθμός που αποτυπώνει τη σφοδρή κυκλοφορία του ιού σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εικόνα δείχνει σαφή επιτάχυνση της δραστηριότητας του ιού. Από την αρχή της περιόδου μετάδοσης 2026 έως τις 12 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί 110 εγχώρια κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 45 νέες περιπτώσεις, αριθμός που αποτυπώνει τη σφοδρή κυκλοφορία του ιού σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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