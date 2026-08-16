Το κοινό μικροπλαστικό που «γεμίζει» λίπος το ήπαρ – Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος
Το κοινό μικροπλαστικό που «γεμίζει» λίπος το ήπαρ – Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος
Ένα είδος πλαστικού που χρησιμοποιείται συχνά σε συσκευασίες τροφίμων φαίνεται να επηρεάζει μηχανισμούς άμυνας και επιδιόρθωσης του ήπατος
Τα μικροπλαστικά βρίσκονται πλέον σχεδόν παντού: στους ωκεανούς, στο πόσιμο νερό, στις τροφικές συσκευασίες, ακόμη και στο ανθρώπινο σώμα. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: «τι σημαίνει αυτή η έκθεση για την υγεία;».
Νέα μελέτη από το Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences στρέφει την προσοχή σε ένα από τα πιο συνηθισμένα πλαστικά στον κόσμο: το πολυαιθυλένιο. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Science Advances, δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει σε αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη λιπώδη νόσο του ήπατος και να επιδεινώνει την εικόνα όταν συνδυάζεται με διατροφή πλούσια σε λιπαρά, φρουκτόζη και χοληστερόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη από το Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences στρέφει την προσοχή σε ένα από τα πιο συνηθισμένα πλαστικά στον κόσμο: το πολυαιθυλένιο. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Science Advances, δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει σε αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη λιπώδη νόσο του ήπατος και να επιδεινώνει την εικόνα όταν συνδυάζεται με διατροφή πλούσια σε λιπαρά, φρουκτόζη και χοληστερόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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