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Γρίπη και τον Αύγουστο: Οι νέοι επιστρέφουν με τον ιό από τα νησιά – 300 αντιικά χορηγήθηκαν στην Ίο
YGEIAMOU.GR
Γρίπη Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Νέοι

Γρίπη και τον Αύγουστο: Οι νέοι επιστρέφουν με τον ιό από τα νησιά – 300 αντιικά χορηγήθηκαν στην Ίο

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες μετά τις διακοπές – Οι επιπλοκές που χρειάζονται προσοχή

Γρίπη και τον Αύγουστο: Οι νέοι επιστρέφουν με τον ιό από τα νησιά – 300 αντιικά χορηγήθηκαν στην Ίο
ygeiamou.gr team
Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία, οι συνθήκες έντονου συγχρωτισμού στις διακοπές δημιουργούν μικρές αλυσίδες μετάδοσης, με βασικούς κρίκους τους έφηβους και τους νέους κατά την επιστροφή τους από δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Νησιά όπως η η Ίος, η Πάρος, η Τήνος, η Σέριφος συγκεντρώνουν από τις αρχές Ιουλίου χιλιάδες νέους για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις, μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις ή τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), κ. Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, «το κύμα αυτό αφορά κυρίως γρίπη τύπου Α, η οποία φαίνεται ότι εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εποχική δραστηριότητα της γρίπης».

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