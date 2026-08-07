ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Θυρεοειδής: Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε – Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που χρειάζονται προσοχή
YGEIAMOU.GR
Θυρεοειδής Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου Μεσογειακή διατροφή

Θυρεοειδής: Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε – Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που χρειάζονται προσοχή

Η Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν «μαγικές» τροφές, ποιοι διατροφικοί μύθοι επιμένουν και τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι λαμβάνουν αγωγή για τον θυρεοειδή

Θυρεοειδής: Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε – Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που χρειάζονται προσοχή
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, η διάγνωση μιας πάθησης του θυρεοειδούς συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την ίδια αναζήτηση στο διαδίκτυο: «Τι πρέπει να τρώω;». Χιλιάδες ιστοσελίδες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνουν ειδικές δίαιτες, αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων και συμπληρώματα που υπόσχονται να «ρυθμίσουν» τον θυρεοειδή ή ακόμη και να θεραπεύσουν τον υποθυρεοειδισμό, τον υπερθυρεοειδισμό και τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Ωστόσο, η επιστημονική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Mέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια ειδική «δίαιτα θυρεοειδούς» με θεραπευτική δράση. Καμία τροφή, κανένα διατροφικό πρότυπο και κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να θεραπεύσει τις παθήσεις του θυρεοειδούς ή να υποκαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτή είναι απαραίτητη. Η βάση της αντιμετώπισης παραμένει η σωστή διάγνωση, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον ενδοκρινολόγο και η κατάλληλη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης