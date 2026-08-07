Θυρεοειδής: Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε – Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που χρειάζονται προσοχή
Θυρεοειδής: Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε – Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που χρειάζονται προσοχή
Η Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν «μαγικές» τροφές, ποιοι διατροφικοί μύθοι επιμένουν και τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι λαμβάνουν αγωγή για τον θυρεοειδή
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Τα τελευταία χρόνια, η διάγνωση μιας πάθησης του θυρεοειδούς συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την ίδια αναζήτηση στο διαδίκτυο: «Τι πρέπει να τρώω;». Χιλιάδες ιστοσελίδες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνουν ειδικές δίαιτες, αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων και συμπληρώματα που υπόσχονται να «ρυθμίσουν» τον θυρεοειδή ή ακόμη και να θεραπεύσουν τον υποθυρεοειδισμό, τον υπερθυρεοειδισμό και τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Ωστόσο, η επιστημονική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
Mέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια ειδική «δίαιτα θυρεοειδούς» με θεραπευτική δράση. Καμία τροφή, κανένα διατροφικό πρότυπο και κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να θεραπεύσει τις παθήσεις του θυρεοειδούς ή να υποκαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτή είναι απαραίτητη. Η βάση της αντιμετώπισης παραμένει η σωστή διάγνωση, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον ενδοκρινολόγο και η κατάλληλη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια, η διάγνωση μιας πάθησης του θυρεοειδούς συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την ίδια αναζήτηση στο διαδίκτυο: «Τι πρέπει να τρώω;». Χιλιάδες ιστοσελίδες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνουν ειδικές δίαιτες, αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων και συμπληρώματα που υπόσχονται να «ρυθμίσουν» τον θυρεοειδή ή ακόμη και να θεραπεύσουν τον υποθυρεοειδισμό, τον υπερθυρεοειδισμό και τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Ωστόσο, η επιστημονική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
Mέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια ειδική «δίαιτα θυρεοειδούς» με θεραπευτική δράση. Καμία τροφή, κανένα διατροφικό πρότυπο και κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να θεραπεύσει τις παθήσεις του θυρεοειδούς ή να υποκαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτή είναι απαραίτητη. Η βάση της αντιμετώπισης παραμένει η σωστή διάγνωση, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον ενδοκρινολόγο και η κατάλληλη θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα