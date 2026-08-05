Πονάει ο αντίχειρας όταν κρατάτε το κινητό; Το σύνδρομο του scrolling και πώς θα το προλάβετε
Πονάει ο αντίχειρας όταν κρατάτε το κινητό; Το σύνδρομο του scrolling και πώς θα το προλάβετε
Η πολύωρη χρήση του κινητού μας μπορεί να επιβαρύνει τένοντες και αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και μούδιασμα - Πότε χρειάζεται εξέταση από ειδικό
Οι περισσότεροι από εμάς πιάνουμε το κινητό με το που ανοίξουμε τα μάτια μας. Το ατελείωτο σκρολάρισμα, η πληκτρολόγηση μηνυμάτων και η πολύωρη παρακολούθηση βίντεο από το κινητό δεν κουράζουν, όμως, μόνο τα μάτια, καθώς επιβαρύνουν σημαντικά και τα χέρια, ιδιαίτερα τον αντίχειρα, τον καρπό και τα δάχτυλα.
Ο όρος «texting thumb» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο ενοχλήσεων που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη χρήση του κινητού. Δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη διάγνωση, αλλά για συμπτώματα όπως πόνος στη βάση του αντίχειρα, δυσκαμψία, αίσθημα παλμών κοντά στην άρθρωση, ακόμη και ένα χαρακτηριστικό «κλικ» κατά την κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο όρος «texting thumb» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο ενοχλήσεων που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη χρήση του κινητού. Δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη διάγνωση, αλλά για συμπτώματα όπως πόνος στη βάση του αντίχειρα, δυσκαμψία, αίσθημα παλμών κοντά στην άρθρωση, ακόμη και ένα χαρακτηριστικό «κλικ» κατά την κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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