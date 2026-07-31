Διατροφικές διαταραχές: Σε κίνδυνο οι ασθενείς λόγω έλλειψης κλινών – Σε απόγνωση οι οικογένειες

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στις δημόσιες δομές θεραπείας των ασθενών με διατροφικές διαταραχές κρούει το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, ζητώντας άμεση ενίσχυση των μονάδων και τη δημιουργία εθνικού δικτύου φροντίδας