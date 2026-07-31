Διατροφικές διαταραχές: Σε κίνδυνο οι ασθενείς λόγω έλλειψης κλινών – Σε απόγνωση οι οικογένειες
Διατροφικές διαταραχές: Σε κίνδυνο οι ασθενείς λόγω έλλειψης κλινών – Σε απόγνωση οι οικογένειες
Τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στις δημόσιες δομές θεραπείας των ασθενών με διατροφικές διαταραχές κρούει το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, ζητώντας άμεση ενίσχυση των μονάδων και τη δημιουργία εθνικού δικτύου φροντίδας
Με αφορμή την αγωνία που εξέπεμψε πρόσφατα ο Σύλλογος Φίλων Πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής «Επιστρέφω», ο οποίος εκπροσωπεί γονείς και φροντιστές και αγωνίζεται για τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις δημόσιες δομές θεραπείας και νοσηλείας των διατροφικών διαταραχών. Οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες, καθώς και οι αναστολές νέων εισαγωγών, περιορίζουν δραματικά την πρόσβαση των ασθενών στην άμεση, εξειδικευμένη και κατάλληλη αντιμετώπιση της νόσου.
Η νευρική ανορεξία είναι μια σοβαρή εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη ψυχιατρική νόσος στην οποία η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική. Κάθε καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να επιβαρύνει την κλινική εικόνα και να αυξήσει τον κίνδυνο χρονιότητας. Όσο η νόσος παρατείνεται, μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη γνωστική λειτουργία, τη συγκέντρωση, την ευελιξία της σκέψης και τη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα επιβαρύνει σημαντικά τις διαπροσωπικές σχέσεις και οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση. Η μακροχρόνια πορεία της μειώνει δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και καθιστά την αποκατάσταση ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νευρική ανορεξία είναι μια σοβαρή εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη ψυχιατρική νόσος στην οποία η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική. Κάθε καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να επιβαρύνει την κλινική εικόνα και να αυξήσει τον κίνδυνο χρονιότητας. Όσο η νόσος παρατείνεται, μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη γνωστική λειτουργία, τη συγκέντρωση, την ευελιξία της σκέψης και τη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα επιβαρύνει σημαντικά τις διαπροσωπικές σχέσεις και οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση. Η μακροχρόνια πορεία της μειώνει δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και καθιστά την αποκατάσταση ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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