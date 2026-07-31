Γιατί οι διακοπές μπορεί να γεννούν άγχος και φόβο – Η ειδικός εξηγεί
Γιατί οι διακοπές μπορεί να γεννούν άγχος και φόβο – Η ειδικός εξηγεί
Το καλοκαίρι δε δημιουργεί σε όλους θετικά συναισθήματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να πυροδοτήσει το άγχος - Η ψυχολόγος Μαρία Παπαδάκη εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό
*Γράφει η Μαρία Παπαδάκη, Ψυχολόγος, Συνεργάτης Metropolitan General
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με θετικά συναισθήματα. Οι σκέψεις μας ξεκινούν με την παύση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και συνδέονται με τη χαλάρωση, με την οργάνωση εξορμήσεων σε όμορφα μέρη και νησιά, με μπάνια στις παραλίες, με απολαύσεις των καλοκαιρινών ηλιοβασιλεμάτων, με την ποιοτική ψυχική και σωματική ξεκούραση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με θετικά συναισθήματα. Οι σκέψεις μας ξεκινούν με την παύση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και συνδέονται με τη χαλάρωση, με την οργάνωση εξορμήσεων σε όμορφα μέρη και νησιά, με μπάνια στις παραλίες, με απολαύσεις των καλοκαιρινών ηλιοβασιλεμάτων, με την ποιοτική ψυχική και σωματική ξεκούραση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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