Γιατί οι διακοπές μπορεί να γεννούν άγχος και φόβο – Η ειδικός εξηγεί

Το καλοκαίρι δε δημιουργεί σε όλους θετικά συναισθήματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να πυροδοτήσει το άγχος - Η ψυχολόγος Μαρία Παπαδάκη εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό