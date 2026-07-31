ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Γιατί οι διακοπές μπορεί να γεννούν άγχος και φόβο – Η ειδικός εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Άγχος Διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές

Γιατί οι διακοπές μπορεί να γεννούν άγχος και φόβο – Η ειδικός εξηγεί

Το καλοκαίρι δε δημιουργεί σε όλους θετικά συναισθήματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να πυροδοτήσει το άγχος - Η ψυχολόγος Μαρία Παπαδάκη εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό

Γιατί οι διακοπές μπορεί να γεννούν άγχος και φόβο – Η ειδικός εξηγεί
ygeiamou.gr team
*Γράφει η Μαρία Παπαδάκη, Ψυχολόγος, Συνεργάτης Metropolitan General

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με θετικά συναισθήματα. Οι σκέψεις μας ξεκινούν με την παύση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και συνδέονται με τη χαλάρωση, με την οργάνωση εξορμήσεων σε όμορφα μέρη και νησιά, με μπάνια στις παραλίες, με απολαύσεις των καλοκαιρινών ηλιοβασιλεμάτων, με την ποιοτική ψυχική και σωματική ξεκούραση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης