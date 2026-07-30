Ο Στέφαν βγήκε στη σύνταξη στα 57 του μετά από μια κρίση έλκους – 10 χρόνια μετά ανακάλυψε το νέο του πάθος
Ο Στέφαν βγήκε στη σύνταξη στα 57 του μετά από μια κρίση έλκους – 10 χρόνια μετά ανακάλυψε το νέο του πάθος
Ο Στέφαν βγήκε νωρίς στη σύνταξη, στα 57 του μετά από μια σοβαρή κρίση έλκους που τον έστειλε στο νοσοκομείο - Δέκα χρόνια μετά ανακάλυψε τη χαρά της ζωής του, βάζοντας για πρώτη φορά παπούτσια χορού
Για τον Stephen Walsh, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή του στη δουλειά, η νοσηλεία στα 57 του χρόνια λειτούργησε σαν αφύπνιση. Μια αιμορραγία στο στομάχι δεν ήταν απλά ένα πρόβλημα υγείας, αλλά η αφορμή να για να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Ήταν η στιγμή που πήρε μια απόφαση που λίγοι πίστεψαν ότι θα τηρήσει: να συνταξιοδοτηθεί νωρίς και να μη γυρίσει ποτέ πίσω στη δουλειά.
Εννέα χρόνια μετά, όχι μόνο δεν μετάνιωσε, αλλά ανακάλυψε ένα πάθος που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα αποκτούσε. Στα 67 του φόρεσε για πρώτη φορά παπούτσια για κλακέτες και σήμερα, στα 71 του, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με μια ομάδα συνομηλίκων του, αποδεικνύοντας ότι η ενεργός γήρανση δεν είναι θεωρία, αλλά στάση ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εννέα χρόνια μετά, όχι μόνο δεν μετάνιωσε, αλλά ανακάλυψε ένα πάθος που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα αποκτούσε. Στα 67 του φόρεσε για πρώτη φορά παπούτσια για κλακέτες και σήμερα, στα 71 του, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με μια ομάδα συνομηλίκων του, αποδεικνύοντας ότι η ενεργός γήρανση δεν είναι θεωρία, αλλά στάση ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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