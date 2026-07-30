Ο Στέφαν βγήκε στη σύνταξη στα 57 του μετά από μια κρίση έλκους – 10 χρόνια μετά ανακάλυψε το νέο του πάθος

Ο Στέφαν βγήκε νωρίς στη σύνταξη, στα 57 του μετά από μια σοβαρή κρίση έλκους που τον έστειλε στο νοσοκομείο - Δέκα χρόνια μετά ανακάλυψε τη χαρά της ζωής του, βάζοντας για πρώτη φορά παπούτσια χορού