Κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν διπλή ζέστη – Αυτή του καιρού και της εμμηνόπαυσης – Χρήσιμα tips
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Γυναίκες Εμμηνόπαυση Εξάψεις Ζέστη Καλοκαίρι

Κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν διπλή ζέστη – Αυτή του καιρού και της εμμηνόπαυσης – Χρήσιμα tips

Οι εξάψεις, η αϋπνία και οι αλλαγές της εμμηνόπαυσης δεν είναι λόγος ντροπής. Αυτό το καλοκαίρι, οι γυναίκες μετά τα 50 μπορούν να ακούσουν το σώμα τους χωρίς να απολογούνται

Κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν διπλή ζέστη – Αυτή του καιρού και της εμμηνόπαυσης – Χρήσιμα tips
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Αθανασία Παππά, Επισκέπτρια Υγείας και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης

Καλοκαίρι, ο ήλιος χτυπάει δυνατά, η θάλασσα λάμπει, και κάπου εκεί, ανάμεσα σ’ ένα μαγιό κι ένα ποτήρι κρύο νερό, μια γυναίκα μετά τα 50 νιώθει ξαφνικά μια έξαψη να την πλημμυρίζει. Κοιτάζει γύρω της, νιώθει το πρόσωπό της να κοκκινίζει, και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι: «συγγνώμη, θα με συγχωρέσετε, ζεστάθηκα λίγο».

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ygeiamou.gr team
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