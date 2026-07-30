Κάθε καλοκαίρι εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν διπλή ζέστη – Αυτή του καιρού και της εμμηνόπαυσης – Χρήσιμα tips

Οι εξάψεις, η αϋπνία και οι αλλαγές της εμμηνόπαυσης δεν είναι λόγος ντροπής. Αυτό το καλοκαίρι, οι γυναίκες μετά τα 50 μπορούν να ακούσουν το σώμα τους χωρίς να απολογούνται