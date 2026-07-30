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Καρκίνος μαστού: Η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι διεπιστημονική και εξατομικευμένη
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Henry Dunant Hospital Ακτινοθεραπεία Ερρίκος Ντυνάν Ιωάννης Φλέσσας Καρκίνος Μαστού Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Ορμονοθεραπεία

Καρκίνος μαστού: Η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι διεπιστημονική και εξατομικευμένη

Ο Δρ Ιωάννης Φλέσσας, Γενικός Χειρουργός, εξειδικευθείς στην Ογκοπλαστική και επανορθωτική Χειρουργική του Μαστού, Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής Μαστού Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, εξηγεί πώς οι γονιδιακές εξετάσεις, οι ογκοπλαστικές τεχνικές και οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες αλλάζουν την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Καρκίνος μαστού: Η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι διεπιστημονική και εξατομικευμένη
ygeiamou.gr team

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως. Παρά τη μεγάλη συχνότητά του, τα νέα είναι σήμερα περισσότερο αισιόδοξα από ποτέ: η έγκαιρη διάγνωση, η καλύτερη χειρουργική τεχνική, οι γονιδιακές εξετάσεις και οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες έχουν αλλάξει ουσιαστικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε πλέον τον καρκίνο του μαστού ως μία ενιαία νόσο. Κάθε όγκος έχει τη δική του «βιολογική ταυτότητα». Η παρουσία ορμονικών υποδοχέων, η έκφραση του HER2, ο βαθμός επιθετικότητας, το γονιδιακό προφίλ και το στάδιο της νόσου καθορίζουν την επιλογή της θεραπείας. Έτσι, δύο γυναίκες με όγκο ίδιου μεγέθους μπορεί να χρειαστούν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση.

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ygeiamou.gr team
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