Καρκίνος μαστού: Η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι διεπιστημονική και εξατομικευμένη

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως. Παρά τη μεγάλη συχνότητά του, τα νέα είναι σήμερα περισσότερο αισιόδοξα από ποτέ: η έγκαιρη διάγνωση, η καλύτερη χειρουργική τεχνική, οι γονιδιακές εξετάσεις και οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες έχουν αλλάξει ουσιαστικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.



Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε πλέον τον καρκίνο του μαστού ως μία ενιαία νόσο. Κάθε όγκος έχει τη δική του «βιολογική ταυτότητα». Η παρουσία ορμονικών υποδοχέων, η έκφραση του HER2, ο βαθμός επιθετικότητας, το γονιδιακό προφίλ και το στάδιο της νόσου καθορίζουν την επιλογή της θεραπείας. Έτσι, δύο γυναίκες με όγκο ίδιου μεγέθους μπορεί να χρειαστούν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση.



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