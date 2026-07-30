Tι λέει ο ΕΟΔΥ για την έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική

Έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, με 35 από τα 42 κρούσματα να εντοπίζονται στην Αττική - Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για νέα αύξηση