Tι λέει ο ΕΟΔΥ για την έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική
Tι λέει ο ΕΟΔΥ για την έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική
Έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, με 35 από τα 42 κρούσματα να εντοπίζονται στην Αττική - Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για νέα αύξηση
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, ιδίως σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, και συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.
Την περίοδο 2026, έως τις 29/07/2026, έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 42 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 35 στην Περιφέρεια Αττικής, τα πέντε (5) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και δύο (2) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.
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Την περίοδο 2026, έως τις 29/07/2026, έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 42 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 35 στην Περιφέρεια Αττικής, τα πέντε (5) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και δύο (2) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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