«Πες μου άλλο ένα παραμύθι μαμά» – Γιατί τα παιδιά καθυστερούν να πάνε για ύπνο
«Πες μου άλλο ένα παραμύθι μαμά» – Γιατί τα παιδιά καθυστερούν να πάνε για ύπνο
Η επιθυμία για ένα ακόμη παραμύθι, λίγο νερό ή λίγα λεπτά δίπλα στον γονέα δεν είναι πάντα άρνηση για ύπνο – Συχνά κρύβει την ανάγκη για ασφάλεια, σύνδεση και καθησυχασμό
Τα φώτα έχουν σβήσει, το παραμύθι έχει τελειώσει και ο γονιός ετοιμάζεται επιτέλους να κλείσει την πόρτα. Τότε ακούγεται η γνώριμη φωνή: «Μία ακόμη αγκαλιά», «θέλω λίγο νερό», «πες μου άλλη μία ιστορία», «θα είσαι εδώ όταν ξυπνήσω;». Και λίγο αργότερα μπορεί να ακολουθήσει μία απρόσμενη ερώτηση για τους δεινόσαυρους, τον θάνατο ή κάτι που συνέβη στο σχολείο.
Για τους εξαντλημένους γονείς, αυτή η καθημερινή τελετουργία μοιάζει συχνά με μία ακόμη προσπάθεια του παιδιού να αποφύγει τον ύπνο. Πίσω από τις συνεχείς απαιτήσεις, ωστόσο, μπορεί να κρύβεται κάτι βαθύτερο: Η ανάγκη να παραμείνει για λίγο ακόμη κοντά στο πρόσωπο που του προσφέρει ασφάλεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τους εξαντλημένους γονείς, αυτή η καθημερινή τελετουργία μοιάζει συχνά με μία ακόμη προσπάθεια του παιδιού να αποφύγει τον ύπνο. Πίσω από τις συνεχείς απαιτήσεις, ωστόσο, μπορεί να κρύβεται κάτι βαθύτερο: Η ανάγκη να παραμείνει για λίγο ακόμη κοντά στο πρόσωπο που του προσφέρει ασφάλεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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