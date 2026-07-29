Η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας
Η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας
Η κυρία Ρεβέκκα Γυφτάκη, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξηγεί πως η παχυσαρκία επιβαρύνει συνολικά την υγεία, αναλύει τις συννοσηρότητες που συνδέονται με αυτήν και παρουσιάζει τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπισή της
Η παχυσαρκία δεν είναι θέμα εμφάνισης ή έλλειψης θέλησης. Είναι μια χρόνια, σύνθετη νόσος που επηρεάζει συνολικά την υγεία και, όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας.
Στο νέο vidcast του ygeiamou.gr η κυρία Ρεβέκκα Γυφτάκη, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πιστοποιημένη ιατρός από την SCOPE στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, εξηγεί γιατί η παχυσαρκία δεν οφείλεται απλώς στις διατροφικές επιλογές ενός ανθρώπου, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών, ορμονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
«Υπάρχουν πάνω από 100 γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας, ενώ εκτιμάται ότι η κληρονομικότητα μπορεί να εξηγήσει το 40% με 70% της εμφάνισης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο νέο vidcast του ygeiamou.gr η κυρία Ρεβέκκα Γυφτάκη, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πιστοποιημένη ιατρός από την SCOPE στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, εξηγεί γιατί η παχυσαρκία δεν οφείλεται απλώς στις διατροφικές επιλογές ενός ανθρώπου, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών, ορμονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
«Υπάρχουν πάνω από 100 γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας, ενώ εκτιμάται ότι η κληρονομικότητα μπορεί να εξηγήσει το 40% με 70% της εμφάνισης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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