Η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας

Η κυρία Ρεβέκκα Γυφτάκη, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξηγεί πως η παχυσαρκία επιβαρύνει συνολικά την υγεία, αναλύει τις συννοσηρότητες που συνδέονται με αυτήν και παρουσιάζει τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπισή της