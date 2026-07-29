Ήπαρ: Το «χρυσό» μυστικό του σαφράν που βάζει φρένο στο λίπος

Ένα από τα πολυτιμότερα μπαχαρικά στον κόσμο ενδέχεται να κρύβει στα συστατικά του ένα νέο «όπλο» κατά της λιπώδους νόσου του ήπατος. Ερευνητές από το China Pharmaceutical University διαπίστωσαν ότι η κροκίνη ΙΙ, φυσική ουσία που περιέχεται στο σαφράν, μπορεί να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό με τον οποίο τα ηπατικά κύτταρα απομακρύνουν μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τη συσσώρευση λίπους και τη φλεγμονή.Τα πρώτα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Targetome, χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή: Η ουσία δοκιμάστηκε έως τώρα μόνο σε εργαστηριακά κύτταρα και σε αρσενικά ποντίκια. Η μελέτη δεν εξέτασε εάν η κατανάλωση κρόκου ως τροφίμου ή συμπληρώματος μπορεί να προσφέρει ανάλογα οφέλη στον άνθρωπο.Διαβάστε περισσότερα στο