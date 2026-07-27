Ποιοι πέφτουν συχνότερα στην παγίδα της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια
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Ποιοι πέφτουν συχνότερα στην παγίδα της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια

Νέα έρευνα δείχνει ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στους μύθους για τα εμβόλια και πώς επηρεάζονται από τις πηγές ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη στους γιατρούς

Ποιοι πέφτουν συχνότερα στην παγίδα της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία ανάρτηση στα social media, ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, μία απάντηση από ένα chatbot. Στην εποχή της αδιάκοπης ροής πληροφοριών, η γραμμή που χωρίζει την έγκυρη ενημέρωση από την παραπληροφόρηση γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη. Και όταν το θέμα είναι η υγεία, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές.

Νέα δημοσκόπηση του KFF (Kaiser Family Foundation) δείχνει ότι οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν έναν έμπιστο γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας για να απαντά στα ερωτήματά τους είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ή να κλίνουν προς ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα εμβόλια. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναζητούν συστηματικά πληροφορίες υγείας μέσω των social media ή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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