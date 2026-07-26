Κέρκυρα: Δωρεά απινιδωτή στην κοινότητα Κουραμάδων από την ΠΕΠΙΕΘ

Έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) δώρισε στην κοινότητα Κουραμάδων Κέρκυρας η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας.Τη δωρεά, εκ μέρους του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη, παρέδωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία αντίστοιχων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.Διαβάστε περισσότερα στο