Τι αλλάζει τον Αύγουστο στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων
Τι αλλάζει τον Αύγουστο στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων
Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο την περίοδο του Αυγούστου και έχουν στόχο την ομαλή διακίνηση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατά τη διάρκεια των θερινών αδειών
Με ειδικό προγραμματισμό θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου η χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.
Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η διαφοροποίηση στον τρόπο εξυπηρέτησης οφείλεται στη θερινή περίοδο και στον προγραμματισμό λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιρειών που έχουν αναλάβει την αποστολή των φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραλαβών και διανομών, το οποίο διαφοροποιείται ανά εταιρεία.
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Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η διαφοροποίηση στον τρόπο εξυπηρέτησης οφείλεται στη θερινή περίοδο και στον προγραμματισμό λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιρειών που έχουν αναλάβει την αποστολή των φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραλαβών και διανομών, το οποίο διαφοροποιείται ανά εταιρεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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