Εθελοντική Αιμοδοσία στο Metropolitan Hospital – Ενημερωθείτε
YGEIAMOU.GR
Metropolitan Hospital Εθελοντική Αιμοδοσία

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Metropolitan Hospital – Ενημερωθείτε

Το Metropolitan Hospital και το Τζάνειο Νοσοκομείο καλούν τους πολίτες να δώσουν αίμα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Metropolitan Hospital – Ενημερωθείτε
ygeiamou.gr team
Το Metropolitan Hospital, σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, 10:00 -14:00 με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Αυτή την εποχή οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, ενώ οι αιμοδοσίες παρουσιάζουν σημαντική μείωση λόγω των θερινών αδειών, γεγονός που οδηγεί συχνά σε ελλείψεις. Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για το ευρύτερο κοινό και το Metropolitan Hospital καλεί όλους τους υγιείς εθελοντές να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών και αυτό το καλοκαίρι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18-65 ετών (κατ’ εξαίρεση και άνω των 65 ετών, κατόπιν ιατρικής έγκρισης), με βάρος άνω των 50 κιλών και καλή κατάσταση υγείας.

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ygeiamou.gr team
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