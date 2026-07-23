Νυχτερινή ακράτεια – Νυχτουρία: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται
Νυχτερινή ακράτεια – Νυχτουρία: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται
Στο 16ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίτσα, Καθηγητή Ουρολογίας-Λειτουργικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών να αναλύει τα πάντα για τις διαταραχές της ούρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ένα θέμα που αφορά μικρούς και μεγάλους και σχετίζεται με τις διαταραχές της ούρησης είναι η νυχτερινή αφύπνιση για τουαλέτα και η παιδική ενούρηση, καταστάσεις συχνές, αλλά απολύτως διαχειρίσιμες.
Ο Καθηγητής Ουρολογίας – Λειτουργικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κωνσταντίνος Γιαννίτσας, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, αναλύει όλες τις πτυχές των παραπάνω φαινομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Καθηγητής Ουρολογίας – Λειτουργικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κωνσταντίνος Γιαννίτσας, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, αναλύει όλες τις πτυχές των παραπάνω φαινομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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