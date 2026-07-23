Νυχτερινή ακράτεια – Νυχτουρία: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια Γνωρίζοντας περισσότερα ζω καλύτερα! Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Κωνσταντίνος Γιαννίτσας ΜΕΓΑ Νυχτερινή ακράτεια

Νυχτερινή ακράτεια – Νυχτουρία: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται

Στο 16ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίτσα, Καθηγητή Ουρολογίας-Λειτουργικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών να αναλύει τα πάντα για τις διαταραχές της ούρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας

Νυχτερινή ακράτεια – Νυχτουρία: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ένα θέμα που αφορά μικρούς και μεγάλους και σχετίζεται με τις διαταραχές της ούρησης είναι η νυχτερινή αφύπνιση για τουαλέτα και η παιδική ενούρηση, καταστάσεις συχνές, αλλά απολύτως διαχειρίσιμες.

Ο Καθηγητής Ουρολογίας – Λειτουργικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κωνσταντίνος Γιαννίτσας, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, αναλύει όλες τις πτυχές των παραπάνω φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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