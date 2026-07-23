Νυχτερινή ακράτεια – Νυχτουρία: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται

Στο 16ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίτσα, Καθηγητή Ουρολογίας-Λειτουργικής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών να αναλύει τα πάντα για τις διαταραχές της ούρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας