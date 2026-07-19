Μητσοτάκης για Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Ιστιαία – Τέλος στις μετακινήσεις για αιμοκάθαρση έως τη Χαλκίδα
Μητσοτάκης για Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Ιστιαία – Τέλος στις μετακινήσεις για αιμοκάθαρση έως τη Χαλκίδα
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, στην ενίσχυσή της με προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και στη λειτουργία έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της βόρειας Εύβοιας
Στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών στη βόρεια Εύβοια στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, το οποίο περιλαμβάνεται, όπως σημείωσε, στα 110 Κέντρα Υγείας που ανακαινίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με έξι μηχανήματα αιμοκάθαρσης, ώστε οι νεφροπαθείς της περιοχής και οι επισκέπτες να μην είναι πλέον υποχρεωμένοι να μετακινούνται έως τη Χαλκίδα για τη θεραπεία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, το οποίο περιλαμβάνεται, όπως σημείωσε, στα 110 Κέντρα Υγείας που ανακαινίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με έξι μηχανήματα αιμοκάθαρσης, ώστε οι νεφροπαθείς της περιοχής και οι επισκέπτες να μην είναι πλέον υποχρεωμένοι να μετακινούνται έως τη Χαλκίδα για τη θεραπεία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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