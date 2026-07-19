Μητσοτάκης για Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Ιστιαία – Τέλος στις μετακινήσεις για αιμοκάθαρση έως τη Χαλκίδα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, στην ενίσχυσή της με προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και στη λειτουργία έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της βόρειας Εύβοιας