Σκέρτσος κατά αντιπολίτευσης: Καταψηφίζουν ή δήλωνουν «παρών» στα νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει για την προστασία των ανηλίκων

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα νομοσχέδια για την προστασία ανηλίκων που δεν στήριξε η αντιπολίτευση - Παίζετ ε το παιχνίδι των εταιρειών τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με την αυτονόητη ρύθμιση προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας