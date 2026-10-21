Σκέρτσος κατά αντιπολίτευσης: Καταψηφίζουν ή δήλωνουν «παρών» στα νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει για την προστασία των ανηλίκων
Σκέρτσος κατά αντιπολίτευσης: Καταψηφίζουν ή δήλωνουν «παρών» στα νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει για την προστασία των ανηλίκων
Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα νομοσχέδια για την προστασία ανηλίκων που δεν στήριξε η αντιπολίτευση - Παίζετε το παιχνίδι των εταιρειών τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με την αυτονόητη ρύθμιση προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας
Να αναθεωρήσουν την στάση τους και να στηρίξουν το νομοσχέδιο που εισάγει αυστηρό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από τις ψηφιακές πλατφόρμες κάλεσε την αντιπολίτευση ο κ. Άκης Σκέρτσος υποστηρίζοντας πως καταψήφιση των προωθούμενων διατάξεων εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιρειών τεχνολογίας.
«Παίζετε το παιχνίδι των εταιρειών τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με την αυτονόητη ρύθμιση προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας σχολιάζοντας την στάση που τήρησαν τα κόμματα κατά την επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Νωρίτερα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης αν και επιφυλάχθηκε για την στάση που θα κρατήσει το κόμμα του στην κρίσιμη ψηφοφορία της Ολομέλειας υποστήριξε πως η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει το νομοσχέδιο και να περιμένει την κεντρική νομοθέτηση από την Ε.Ε. Επιφύλαξη για την ψήφιση των διατάξεων εξέφρασαν και οι ΚΟ Ελληνικής Λύσης, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκης ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας προανήγγειλαν ότι θα τις καταψηφίσουν.
Ο κ. Σκέρτσος από την πλευρά του σημείωσε ότι η εικόνα που εκπέμπει η αντιπολίτευση είναι απογοητευτική καθώς όπως είπε «δείχνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε πολιτικές συναινέσεις σε αυτονόητα ζητήματα, για τα οποία η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ζητά από το πολιτικό σύστημα να δώσει λύσεις. Και εδώ φαίνεται, δυστυχώς, ότι η αντιπολίτευση στο σύνολό της αρνείται να δώσει αυτές τις λύσεις παρά τις εξηγήσεις και τα επιχειρήματα, τα οποία εκτέθηκαν επανειλημμένα και δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Θεωρώ, δυστυχώς, ότι υπάρχει απλά μια στείρα αντιπολιτευτική προσέγγιση».
Παράλληλα, ο υπουργός παρέθεσε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την προστασία των ευάλωτων και ιδίως των παιδιών τις οποίες πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να στηρίξουν.
«Εχουμε πάρει τουλάχιστον δέκα πρωτοβουλίες έως τώρα στις οποίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τοποθετηθεί είτε με διαφωνία είτε με απουσία σίγουρα με ανευθυνότητα» είπε για να προσθέσει μεταξύ άλλων:
- Για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «παρών»
- Για την απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους: Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά και Νίκη καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση ψήφισε «παρών».
- Το kids wallet, το ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει γονικό έλεγχο και ρύθμιση των ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων που επισκέπτονται τα παιδιά τους και προσφέρει υπηρεσίες επιβεβαίωσης ηλικίας, καταψηφίστηκε απο: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας
- Το safe youth με την εφαρμογή emergency button που επιτρέπει σε παιδιά 12-18 ετών να εκπέμπουν άμεσα ψηφιακό σήμα κινδύνου προς την ΕΛΑΣ για περιστατικά βίας καταψηφίστηκε από ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη ενώ η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε «παρών».
- Οι διατάξεις για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας με την υποχρεωτική ταυτοποίηση κατόχων εισιτηρίων καταψηφίστηκαν από ΚΚΕ και Νίκη ενώ Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν «παρών».
- Το νομοσχέδιο που προβλέπει την συνεργασία με φορείς κατά του σχολικού εκφοβισμού καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Νίκη ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».
Δείτε την λίστα που παρουσίασε ο Άκης Σκέρτσος
«Παίζετε το παιχνίδι των εταιρειών τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με την αυτονόητη ρύθμιση προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας σχολιάζοντας την στάση που τήρησαν τα κόμματα κατά την επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Νωρίτερα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης αν και επιφυλάχθηκε για την στάση που θα κρατήσει το κόμμα του στην κρίσιμη ψηφοφορία της Ολομέλειας υποστήριξε πως η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει το νομοσχέδιο και να περιμένει την κεντρική νομοθέτηση από την Ε.Ε. Επιφύλαξη για την ψήφιση των διατάξεων εξέφρασαν και οι ΚΟ Ελληνικής Λύσης, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκης ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας προανήγγειλαν ότι θα τις καταψηφίσουν.
Ο κ. Σκέρτσος από την πλευρά του σημείωσε ότι η εικόνα που εκπέμπει η αντιπολίτευση είναι απογοητευτική καθώς όπως είπε «δείχνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε πολιτικές συναινέσεις σε αυτονόητα ζητήματα, για τα οποία η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ζητά από το πολιτικό σύστημα να δώσει λύσεις. Και εδώ φαίνεται, δυστυχώς, ότι η αντιπολίτευση στο σύνολό της αρνείται να δώσει αυτές τις λύσεις παρά τις εξηγήσεις και τα επιχειρήματα, τα οποία εκτέθηκαν επανειλημμένα και δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Θεωρώ, δυστυχώς, ότι υπάρχει απλά μια στείρα αντιπολιτευτική προσέγγιση».
Παράλληλα, ο υπουργός παρέθεσε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την προστασία των ευάλωτων και ιδίως των παιδιών τις οποίες πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να στηρίξουν.
«Εχουμε πάρει τουλάχιστον δέκα πρωτοβουλίες έως τώρα στις οποίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τοποθετηθεί είτε με διαφωνία είτε με απουσία σίγουρα με ανευθυνότητα» είπε για να προσθέσει μεταξύ άλλων:
- Για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «παρών»
- Για την απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους: Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά και Νίκη καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση ψήφισε «παρών».
- Το kids wallet, το ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει γονικό έλεγχο και ρύθμιση των ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων που επισκέπτονται τα παιδιά τους και προσφέρει υπηρεσίες επιβεβαίωσης ηλικίας, καταψηφίστηκε απο: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας
- Το safe youth με την εφαρμογή emergency button που επιτρέπει σε παιδιά 12-18 ετών να εκπέμπουν άμεσα ψηφιακό σήμα κινδύνου προς την ΕΛΑΣ για περιστατικά βίας καταψηφίστηκε από ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη ενώ η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε «παρών».
- Οι διατάξεις για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας με την υποχρεωτική ταυτοποίηση κατόχων εισιτηρίων καταψηφίστηκαν από ΚΚΕ και Νίκη ενώ Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν «παρών».
- Το νομοσχέδιο που προβλέπει την συνεργασία με φορείς κατά του σχολικού εκφοβισμού καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Νίκη ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».
Δείτε την λίστα που παρουσίασε ο Άκης Σκέρτσος
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