Τροχαία στην Ευρώπη: 19.500 νεκροί το 2025 – Οι ποδηλάτες το 10% όλων των θυμάτων

Παρόλο που ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει αισθητά τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα,, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).Το 2025,, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν μόλις κατά 2% σε ετήσια βάση, όταν η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, το 2025 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν μόλις κατά 15% από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί πριν από την πανδημία.Διαβάστε περισσότερα στο