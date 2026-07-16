Τροχαία στην Ευρώπη: 19.500 νεκροί το 2025 – Οι ποδηλάτες το 10% όλων των θυμάτων
Τροχαία στην Ευρώπη: 19.500 νεκροί το 2025 – Οι ποδηλάτες το 10% όλων των θυμάτων
Οι θάνατοι στους δρόμους της ΕΕ μειώνονται πολύ αργά, ενώ οι ποδηλάτες παραμένουν από τις πιο ευάλωτες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου
Παρόλο που ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει αισθητά τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, στο σύνολό της η Ευρώπη αποτυγχάνει να πιάσει το στόχο της που είναι μείωση του ποσοστού των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στο 50% έως το 2030, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).
Το 2025, περίπου 19.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους δρόμους της ΕΕ και περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν μόλις κατά 2% σε ετήσια βάση, όταν η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, το 2025 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν μόλις κατά 15% από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί πριν από την πανδημία.
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Το 2025, περίπου 19.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους δρόμους της ΕΕ και περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν μόλις κατά 2% σε ετήσια βάση, όταν η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, το 2025 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν μόλις κατά 15% από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί πριν από την πανδημία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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